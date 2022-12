Dior-Adventkalender: Ist er 3.500 US-Dollar wert?

Ein paar Euro. Soviel kostet ein durchschnittlicher Adventkalender. Dafür gibt es jeden Tag bis zum Heiligen Abend ein Stück Schokolade. Ein guter Deal. Nun ist am Modehaus Dior nur wenig durchschnittlich - das gilt auch für Adventkalender. Statt ein paar Euro muss man gleich 3.500 US-Dollar auf den Tisch legen, wenn man den "La Collection Privée Christian Dior - The Trunk of Dreams" daheim aufstellen möchte. Bei dem exklusiven Adventkalender handelt es sich um eine limitierte Edition, die von der Aufmachung her der berühmten Dior Boutique in der Pariser Avenue Montaigne nachempfunden ist. Die Erwartungen auf Käuferinnen- und Käuferseite sind naturgemäß hoch - immerhin hat Dior unter anderem Mode, Accessoires, Beautyprodukte und Parfums im reichhaltigen Angebot.

Umso größer war das Interesse, als Tiktokerin Jackie Aina den Inhalt ihres Dior-Kalenders Tag für Tag auf der Videoplattform präsentierte.