"Most Stylish People": Die Queen, Sportler - und ein echter Underdog

Der Spott ließ nicht lange auf sich warten. "Was raucht die New York Times?", schrieb eine Polit-Journalistin auf Twitter unter einen Link des Artikels. Andere fragten sich, wie der künftige Senator Pennsylvanias in einer Liste mit der Queen landen konnte.

Sogar Fettermans eigene Frau Gisele reagierte ungläubig. "Nein, nicht John Fetterman! Zählt neu aus!", twitterte sie augenzwinkernd.

