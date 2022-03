Dieser Klassiker feierte bei den Oscars sein Red-Carpet-Revival

Wenn auch eine Ohrfeige der eigentliche Star der Oscarnacht war, sorgte am roten Teppich noch ein Klassiker für Aufsehen. Denn das schlichte weiße Hemd, das wohl jeder im Kasten hängen hat, erfuhr bei zahlreichen weiblichen Filmstars ein glamouröses Upgrade zum Oscaroutfit.

So entschied sich beispielsweise Uma Thurman fürs elegante Understatement und überzeugte in der weißen Bottega-Veneta-Seidenbluse zum schwarzen, bodenlangen Rock. Zendaya, die im Film "Dune" mitspielt, trug das Valentino-Hemd bauchfrei zum Rock in glitzerndem Silber. Oscar-Host Wanda Sykes entschied sich gleich für den weißen Hosenanzug samt weißem Hemd. Noch unkonventioneller war die Nominierte Kristen Stewart in Chanel unterwegs. Zu schwarzer Hotpants und Sakko trug sie das weiße Hemd aufgeknüpft bis zum Bauchnabel.