"Der Teufel trägt Prada"-Déjà-vu: Anne Hathaway trifft auf Anna Wintour

Selten, dass sich die Ebenen von Realität und Fiktion in einem derart passenden Umfeld überschneiden. Dazu kommt noch, dass Anne Hathaway in einem Outfit erschien, dass recht deutliche Anleihen an einen ihrer Filmlooks zu nehmen scheint. In brauner Lederjacke, schwarzem Rollkragenpullover, hochgebundenen Haaren mit Pony ist Anne alias Andy Sachs auch in einer der letzten Filmszenen zu sehen.