Der Alltagslook von Jennifer Lopez: Immer ordentlich aufgebrezelt

So privat und intim die Hochzeit in Las Vegas war, so √∂ffentlich wurden die Flitterwochen von Jennifer Lopez und Ben Affleck in Paris inszeniert. Es ging vom Luxushotel Crillon in Museen und schicke Restaurants - mit Bodyguards, Fotografen und einem bis ins Detail geplanten Outfit f√ľr La Lopez.

Die vielen perfekten Bilder vom Urlaub gingen im gleichen Moment um die Welt wie der Launch ihrer ersten Körperlotion. Ein genialer PR-Schachzug.

Ihr Street Style: Stöckelschuhe und Designer-Kleider

Aber auch wenn die als Diva bekannte Sängerin nicht gerade in Paris verkaufsfördernd vor Kameras turtelt, sieht JLo meist aus wie aus dem Ei gepellt. Plateau-Schuhe und High Heels gehören zum Alltag, dazu kombiniert sie gerne elegante, ausgestellte Kleider.

In Paris trug sie zwar auch eine g√ľnstige Variante - ein pinkes Kleid von Reformation um 300 Euro - meist gewandet sich die Fashionista aber in High End Designer-Roben. Wie jene von Gucci um 10.000 Euro oder eine blaue 3.000-Euro Alexander-McQueen-Kreation.