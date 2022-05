Zeugin Kate Moss wird für ihren Lässig-Look vor Gericht gefeiert

Es kommt nicht oft vor, dass ein weltberühmtes Supermodel in den Zeugenstand gerufen wird. Am Mittwoch sagte Kate Moss, eines der berühmtesten Models der Neunziger- und Nullerjahre, im Prozess Johnny Depp vs. Amber Heard aus - und stellte dabei einmal mehr ihr feines Gespür für Mode unter Beweis.

Die Britin, die in den Neunzigern mehrere Jahre mit dem "Fluch der Karibik"-Star liiert war, wurde per Video vor Gericht zugeschaltet. Binnen weniger Sekunden widerlegte sie die Anschuldigungen von Depps Ex-Frau Heard, wonach dieser Moss während ihrer Beziehung die Stiegen hinuntergestoßen hätte. Sie sei auf dem nassen Boden ausgerutscht, stellte Moss im Verhör mit Depps Anwalt klar: "Ich habe geschrien, weil ich Schmerzen hatte. Johnny kam zurück und hat mich ins Zimmer getragen."