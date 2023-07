Nach Greenwashing-Vorwürfen spricht Schmucklabel Bruna von "Hexenjagd"

Die Vorwürfe, die gegen das junge Label von Helena Milchrahm (31) und Simon Rupp (32) erhoben wurden, sorgen auf Social Media seit Tagen für Wirbel. Auf Instagram bezog das Unternehmen Stellung.

Bruna beteuert Handarbeit

Man sei von den "kursierenden Gerüchten und Anschuldigungen betroffen", schrieb das Unternehmen in einem ersten Statement. Die Schmuckstücke würden nicht wie im Fleisch-Artikel vorgeworfen in China, sondern in Italien und Thailand "von familiengeführten Unternehmen" und in "in sorgfältiger Handarbeit" hergestellt.

Gegen die widerrechtliche Verwendung von Fotos durch einen anderen Anbieter, erwäge das Unternehmen rechtliche Schritte. Auch die Urheber der Anschuldigungen würden konfrontiert werden.