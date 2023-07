Ein oft getragenes Tennis-Outfit sorgt für Furore in Wimbledon

Strenge Moderegeln

"Leggings und halb-Oberschenkel-lange Kompressionshosen ohne Rock, Hose oder Kleid“ sind erlaubt, urteilte die Women’s Tennis Association (WTA). Gerade in Wimbledon (Finale am 15. 07) geht man es aber immer noch klassisch an. Auf dem Court muss Weiß getragen werden und Frauen setzen weiter auf Röcke.

So wie das löchrig-luftige Outfit von Nike, das gleich an acht Spielerinnen in Wimbledon zu sehen war. Der perforierte Rock und das passende kurze Oberteil sorgten dadurch für viel Aufsehen.

Zuletzt spielten Aryna Sabalenka (Belarus) und Madison Keys (USA) im gleichen Dress gegeneinander.