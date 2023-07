"Germany's Next Topmodel" kann 2024 erstmals auch ein Mann werden

Heidi Klum (50) wirft die PR-Maschinerie an - und sorgt mit einer Neuerung der Castingregeln für Aufsehen. In der 19. Staffel der Castingshow "Germany's Next Topmodel" dürfen erstmals auch Männer teilnehmen. Das verkündete Klum am Mittwoch in einem Video auf der Social-Media-App Instagram.