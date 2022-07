Brad Pitt setzt ein Style-Statement - im Leinenrock

Es ist heiß - auch in Berlin, wo am Dienstagabend eine prominent besetzte Filmpremiere stattfand. Unter den Stargästen war auch Brad Pitt, der in "Bullet Train" die Hauptrolle spielt und auf dem roten Teppich alle Blicke auf sich zog. Denn der 58-Jährige überraschte mit einem unkonventionellen Outfit, das für die Sommerhitze perfekt geeignet ist.

Zum altrosafarbenen Leinenhemd trug der Hollywoodstar ein braunes Leinen-Sakko und einen knielangen, braunen Leinenrock, der die Sicht auf seine tättowierten Waden frei gab. Dazu kombinierte er Sonnenbrillen und schwere, schwarze Boots.