Botticelli-Mode: Uffizien verklagen Jean Paul Gaultier

Die kreative Interpretation eines der berühmtesten Kunstwerke der Welt könnte dem Designer Jean Paul Gaultier teuer zu stehen kommen. Wegen unerlaubter Verwendung der Bilder der Botticelli-Venus drohen die Uffizien gegen das Haus des Modeschöpfers vor Gericht zu ziehen.

Die Luxusmarke hat das Bild des Meisterwerks, das in den Uffizien in Florenz aufbewahrt wird, auf einigen Kleidungsstücken verwendet und diese auch in seinen sozialen Netzwerken und auf seiner Website beworben.