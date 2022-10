Liz Truss trägt weiße Sneakers zu offiziellem Termin

Ein Zeichen für Bodenständigkeit, jugendlicher Frische und Volksnähe? Als solches wurden auch schon die Ohrringe interpretiert, die Truss jüngst bei einem Termin ausführte. Inmitten der Energie- und Teuerungskrise trug sie statt teurer Diamanten Billig-Schmuck von Claire's um 4,50 Pfund. Und stand damit im starken Kontrast zu ihrem Parteikollegen Rishi Sunak, der sich zuletzt in Prada-Loafers und Designer-Anzug zeigte.

Rechtes Skandal-Kleid

Es ist nicht das erste Mal seit Beginn ihrer Amtszeit, dass Liz Truss aufgrund ihrer Kleidung in die Schlagzeilen gerät. Vor wenigen Tagen hielt sie eine Rede in Birmingham und trug dabei ein rotes Bodycon-Dress von Karen Millen.

Was Social-Media-Usern sofort auffiel: Das gleiche Modell trägt die Schauspielerin Emma Thompson in der dystopischen Serie "Years and Years". Sie spielt darin die Chefin einer rechtsradikalen Partei und verkündet - just in der Szene, in der sie das rote Kleid anhat - neue Konzentrationslager für England.

"Das wird schön langsam komisch", kommentierte Serien-Drehbuchautor Russell Davies ein entsprechendes Vergleichsfoto auf Instagram.