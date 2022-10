Auch Luxuslabels müssen sparen: Valentino dreht den Strom ab

Die hohen Energiepreise treffen auch die großen Luxuslabels. Zuletzt gab die italienische Modemarke Valentino bekannt, die Lichter in ihren Geschäften künftig früher auszuschalten, um Energie zu sparen und ein Zeichen des "Umweltbewusstseins" zu setzen.

Ab sofort werden die Lichter in rund 95 Valentino-Boutiquen weltweit jeden Abend um 22 Uhr ausgeschaltet werden, teilte das Unternehmen mit. Der tägliche Rückgang des Energieverbrauchs dadurch wird auf über 800 Kilowattstunden geschätzt.

Auch Louis Vuitton dreht früher ab

Das Luxuslabel tritt damit in die Fußstapfen der französischen Luxusmarke Louis Vuitton (LVMH), die bereits letzten Monat bekannt gab, das Licht in den Geschäften um 22 Uhr auszuschalten – drei Stunden früher als bisher. Seit Oktober setzt LVMH die Energiesparmaßnahme in Frankreich um, zu einem späteren Zeitpunkt sollen weitere Standorte weltweit nachfolgen.