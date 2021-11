Bottega Venetas Chefdesigner tritt überraschend zurück

Die Nachricht, dass man getrennte Wege gehen wird, kam wenige Stunden vor der Verleihung der Council of Fashion Designers of America Awards, bei der der Brite in zwei Kategorien nominiert war: Internationaler Designer des Jahres für Damenbekleidung und Internationaler Designer des Jahres für Herrenbekleidung, und zwei Wochen vor den Fashion Awards in London, bei denen Lee als Designer des Jahres nominiert war.

In der Pressemitteilung sagte Kering nicht, wann Lee seinen Job offiziell verlassen oder wer ihn ersetzen wird. Die Trennung wurde als eine "gemeinsame Entscheidung" bezeichnet.