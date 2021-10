Bye, bye Dezentes: Die wichtigsten Schmucktrends im Herbst 2021

Trend 3: Ringe en masse

In den vergangenen Saisonen war unter Schmuck-Fans das Ring-Stacking beliebt: Mehrere dünne Ringe wurden übereinander getragen. Gleich in mehrfacher Ausführung wird Schmuck auch heuer an der Hand zur Schau gestellt, jedoch in Form von verschiedenen klobigen Ringen. Erlaubt ist, was gefällt: Materialien sowie unterschiedliche Steine können querbeet miteinander kombiniert werden. Am besten ins Restaurant ausführen: Für stundenlanges Tippen auf der Tastatur ist der Trend nichts.