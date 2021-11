Hype um gebrauchte Luxusuhren: Welche Modelle im Wert steigen werden

Nach zweistelligen Umsatzeinbußen während der Pandemie reibt man sich in der Uhrenbranche bereits wieder die Hände. Laut einer neuen Studie des Branchenportals Business of Fashion und der Beratungsfirma McKinsey wird die Uhrenindustrie bis zum Jahr 2025 ein 25- bis 30-prozentiges Wachstum erleben. Ein Segment dürfte sich als besonders profitabel erweisen: Der Markt für Gebrauchtuhren wächst derzeit so schnell, dass dieser in rund drei Jahren bereits Umsätze von bis zu 32 Milliarden US-Dollar jährlich erwirtschaften wird – was mehr als der Hälfte des Marktes für neue Uhren entspricht.

Den Grund für die verstärkte Nachfrage nach gebrauchten Zeitmessern sieht Philipp Man, Geschäftsführer und Co-Gründer der Uhrenplattform Chronext, zum einen in Lieferschwierigkeiten: „Durch die aufgrund der Pandemie weiter wachsende Knappheit im stationären Handel ist dieses Segment zuletzt ein noch größeres Thema geworden.“

Weitere Beweggründe seien attraktive Preise. „Und dann kommt natürlich jene Kundschaft hinzu, die auf der Suche nach Modellen ist, die sehr schwer zu kriegen sind. Entweder, weil sie in limitierter Stückzahl oder gar nicht mehr produziert werden.“ Es sei längst nicht mehr Priorität nur Neues für das Handgelenk zu erwerben.