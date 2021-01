Secret Watch: Wer heute noch Uhren mit verstecktem Ziffernblatt kauft

Satte 800 Arbeitsstunden benötigte eine der aktuell exklusivsten Anfertigungen aus dem Hause Piaget: ein Armreif mit 491 farblosen Diamanten in 69 Größen und zwei äußerst seltenen fünfkarätigen gelben Diamanten versehen. Nur bei genauem Hinsehen zeigt sich die eigentliche Funktion des Schmuckstücks namens „Exquisite Moments“. Im Inneren verbirgt sich ein Uhrwerk, außen befindet sich ein kaum wahrnehmbares Ziffernblatt – eine sogenannte Secret Watch.

Es handelt sich hierbei nicht um eine modische Spielerei, sondern ein Stück Geschichte. Das Konzept der Secret Watch stammt aus einer Zeit, in der es für Frauen als unangemessen galt, in der Öffentlichkeit auf die Uhr zu blicken. Dabei waren sie diejenigen, die laut Überlieferungen als Erste die Zeit am Handgelenk trugen – und nicht, wie so oft behauptet, Männer.