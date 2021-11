Monochrome Outfits sind der unkomplizierte Modetrend der neuen Saison

Materialmix

Erlaubt sind auch mehrere Abstufungen ein und derselben Farbe, die in einem Outfit aufeinandertreffen. Designer Michael Kors zeigte bei seiner Präsentation Kombinationen in unterschiedlichen Grauabstufungen – und aus verschiedenen Materialien. Ein Mix aus beispielsweise Wolle, Seide oder Leder verleiht monochromen Outfits einen interessanten Dreh. Das Label Kwaidan zeigt vor, wie es funktioniert: Zum gelben Blazer passen ein gelber Lederrock und gelbe Pumps in Kroko-Optik.