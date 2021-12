Bei diesen heimischen Stricklabels ist für jeden Geschmack etwas dabei

Nachhaltigkeit leben

Bei der Produktion ihrer Kollektionen achtet die Modemacherin auf Umweltfreundlichkeit – und reiht sich damit in die immer längere Liste von heimischen Stricklabels ein, die Schlagwörter wie Slow Fashion und soziale Verantwortung nicht nur als Marketing-Gag sehen.

Das Label Mogli & Martini unterstützt mit jedem Verkauf ein Projekt für sauberes Trinkwasser in Nepal, bei Rudolf Vienna wird ausschließlich mit pflanzenbasierten Stoffen gefärbt und der niederösterreichische Familienbetrieb Horst Sitte ist seiner Produktionsstätte in Wolfpassing treu geblieben. Das Gute liegt auch in Sachen Strickmode oft nah.

Heimische Stricklabels im Überblick

Rudolf Vienna

Was früher gang und gäbe war, jedoch mit dem Aufkommen von synthetischen Farben in Vergessenheit geriet, lassen Designerin Antonia Maedel und Textilchemikerin Lisa Mladek wieder aufleben: Sämtliche Pullover, Schals und Hauben, die die beiden Wienerinnen für ihr Stricklabel Rudolf Vienna anfertigen, werden ausschließlich mit naturbasierten Farben behandelt. Im Sinne ihres nachhaltigen Konzeptes werden außerdem alle Kollektionen in einem Umkreis von maximal 150 Kilometern produziert.

Highlight der Winter-Kollektion sind Sturmhauben, die Kopf- sowie Halsbedeckung in einem – und heuer großer Trend im Strickbereich sind. Die sogenannten Balaklava werden aus Merinowolle gefertigt und sind auch in Uni-Farben erhältlich.