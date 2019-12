Warum zwei Wiener ihre Jobs aufgaben, um ein Kaschmirlabel zu gründen

Hürdenreich

Eine große Herausforderung, wie sich herausstellte. Köstler: "Es ist schwierig, einem Nepalesen den europäischen Qualitätsanspruch näher zu bringen. Wenn ein Produkt einen Fehler hat, sagen sie ,Ach, verkauf es einfach billiger’. Deshalb scheitern viele internationale Unternehmen an dem Vorhaben, in Nepal Mode herzustellen." Hinzu komme die holprige Kommunikation. "Bei anderen Partnern kam es schon vor, dass wochenlang nicht auf Emails geantwortet wurde." Strickerei-Besitzer Prakash sei ein Glücksfall. "Er denkt internationaler als viele seiner Kollegen – und schaltet uns sogar per Handy live bei der Produktion unserer Mode zu", verrät der 28-Jährige. Die Strickerei-Mitarbeiter werden fair entlohnt und haben eine Krankenversicherung – in Nepal keine Selbstverständlichkeit. Die Firmengründer verbringen mehrere Monate pro Jahr vor Ort – auch, um den persönlichen Kontakt mit den Mitarbeitern zu pflegen.

Persönlich geht es auch in Wien zu, wo Gregor W. Köstler und Andreas De Martini meist in ihrer Boutique in der Spiegelgasse 4 anzutreffen sind. "Uns ist es wichtig, den Kunden zu erklären, woher unsere Ware kommt und wie sie hergestellt wird", sagt De Martini. Dieses Wissen sei auch für den Kunden ein guter Indikator, dass es sich um hochwertige Ware handelt.

Köstler: "Viele andere Firmen wissen nicht einmal, wo genau ihr Kaschmir herkommt". Mit Plastik gestreckte und sehr kurze Fasern – mit der Edelwolle werde viel Schindluder getrieben. "Letzteres führt dazu, dass das Kleidungsstück schnell fusselt und sich schließlich Löcher bilden." Sein Tipp: Auf dicht gestrickte Ware achten und bei Schleuderpreisen stutzig werden.