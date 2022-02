Der Kosmetikpinsel ist noch schmutziger als der Handybildschirm

Viele Frauen nehmen ihre Makeup-Pinsel und Kosmetikprodukte täglich in die Hand. Die wenigsten denken dabei an die Bakterien, die sich auf Pinseln oder Lippenstiften tummeln. Wieviele Mikroorganismen das sind, hat das Unternehmen Lenstore in Kooperation mit Mikrobiologen untersucht.

Um herauszufinden, welchen Gegenständen man bei den Reinigungs- und Hygieneritualen mehr Aufmerksamkeit schenken sollte, wurden die Oberflächen von 19 verschiedenen Alltagsgegenständen analysiert.

Ergebnis: Auf N√§geln findet man die meisten Bakterien ‚Äď mehr als auf jedem anderen Gegenstand, wie folgender tabellarischer √úberblick zeigt.

Untersuchter Gegenstand Durchschnittliche Anzahl der entdeckten Bakterien Unter dem Fingernagel 50.43 Toilette 2.856 Brille 1.277 Foundation-Pinsel 1.176 Mund-Nasen-Schutz 424 Finger 339 Schlafmaske 329 Kopfkissenbezug 274 Lidschattenpinsel 102 Wimpernzange 56 Handy 38 K√ľchenoberfl√§che 23 Londoner U-Bahn 19 Wimperntusche 6

Besonders f√ľr Frauen, die an Hautunreinheiten leiden, ist es wichtig zu wissen, wie man Make-up und Bakterien am besten aus dem Gesicht zu entfernt. Deshalb wurden die Gesichter von verschiedenen Personen untersucht, die sich mit einem Tuch oder mit einem Cleanser und einem Wattepad abgeschminkt haben. Dabei zeigte sich, dass das Abschminken mit einem Cleanser zu einem etwas besseren Ergebnis f√ľhre (569 Bakterien wurden entdeckt ‚Äď beim Tuch waren es 644).

Experten raten deshalb:

Alltagsgegenstände wie Brillen und Mund-Nasen-Schutz sollten täglich mit warmem Wasser und einer sanften antibakteriellen Seife gewaschen werden. So beugt man Akne und Reizungen vor.

Da Make-up-Pinsel zu den schmutzigsten Alltagsgegenständen gehören, sollten die Pinsel einmal pro Woche mit einem antibakteriellen Reinigungsmittel und lauwarmem Wasser gewaschen werden. So verhindert man Akne und mögliche Infektionen.

Bettw√§sche und Polsterbez√ľge sollten mindestens einmal pro Woche gewaschen werden, um die Ansammlung von Bakterien und Hautzellen zu verhindern, die wiederum Akne und Hautreizungen verursachen k√∂nnen.

Beim Händewaschen sollte man auf die Nägel achten, die man regelmäßig schneiden sollte, um die Menge an Bakterien, die sich unter den Nägeln befinden können, zu verringern.

Doch zu viel Hygiene muss nicht sein: Bakterien haben zwar einen schlechten Ruf, aber nicht alle St√§mme sind sch√§dlich. Einige davon sind sogar n√ľtzlich f√ľr uns. Ein hygienischer Umgang mit unseren Alltagsgegenst√§nden ist jedoch wichtig, um Reizungen unseres Gesichts und unserer Augen zu verhindern.