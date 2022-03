Milben und Viren: Warum man Matratzen regelmäßig waschen sollte

"Nach fünf Jahren haben wir in unserer Matratze drei Kilo abgestorbene Hautschuppen und an die 900 Liter Schweiß“, erklärt Krejc. Diese verkleben die Schaumporen und hemmen die Elastizität – der Liegekomfort nimmt ab.

Allergiegefahr

Zusätzlich zu unseren Körperabsonderungen wird die Matratze zur Brutstätte für Hausstaubmilben. Diese mögen es warm, dunkel und feucht und ernähren sich von abgestorbenen Hautschuppen. Problematisch sind ihre Ausscheidungen: Auf sie können Menschen allergisch reagieren. "Etwa zehn Prozent der Bevölkerung leiden an einer Hausstaubmilbenallergie – das hemmt den Schlaf“, sagt der Matratzenexperte.

Denn in nur zwei bis vier Monaten Lebenszeit produziert eine Milbe das 200-fache ihres Körpergewichts an Kot. Nach etwa drei bis vier Jahren besteht ein Kopfpolster so zu mindestens 15 Prozent aus Milbenkot. Dieser legt sich auf Schleimhäute, Nase und Augen. Der Körper beginnt, sich gegen diese Eindringlinge zu wehren und zeigt typische Erkältungsreaktionen wie Niesreiz, Jucken der Augen oder Anschwellen der Nasenschleimhäute.

Regelmäßige Reinigung

Wer auf Hausstaubmilben sensibel reagiert, sollte Polster, Decke und Matratze daher besonders regelmäßig waschen – letzteres etwa einmal im Jahr. Ältere und vulnerable Menschen, die mehr Zeit im Bett verbringen als Gesunde, mindestens alle zwei Jahre; bei "normalem“ Gebrauch reicht eine Matratzenvollwäsche alle zwei bis drei Jahre.