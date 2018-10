Meghan Markle schwanger: Warum das Netz fragt, wann Frühling sei

Unterschiedliche Jahreszeiten

Bedeutet dies, dass viele Anhänger der Royals die Jahreszeiten nicht so genau kennen? Eher nicht. Es fällt auf, dass die meisten Fragen dieser Art in Australien und Neuseeland gestellt wurden. Auch in Südafrika gab es überdurchschnittlich häufig Frühlings-Fragen. Diese Commonwealth-Länder liegen auf der Südhalbkugel. Dort dürfte die Ankündigung des Kensington-Palasts bei einigen für Verwirrung gesorgt haben, denn in Australien, Neuseeland und auch Südafrika ist derzeit Frühling. Für die dortigen Fans des britischen Königshauses kommt das Baby also im Herbst zur Welt.

