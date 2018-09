Meghan Markles erster Solo-Auftritt als Herzogin

Es war ein wichtiger Auftritt für Meghan Makle – und den hat sie mit Bravour gemeistert. Die ehemalige Schauspielerin absolvierte am Dienstag bei der Eröffnung der Ausstellung "Oceania" in der Royal Academy in London ihren ersten Solo-Termin als Herzogin.

Nase an Nase mit Herzogin Meghan

In einem schwarzen Kleid von Givenchy mit transparenten Ärmeln und Beinschlitz (Kosten: rund 3.000 Euro), zu dem sie schwarze Aquazzura-Stilettos und eine farblich passende Givenchy-Clutch kombinierte, glänzte die 37-Jährige aber auch ohne die Begleitung ihres Mannes, Prinz Harry. Die Haare trug Meghan offen und glatt frisiert. Den Look rundete ein Paar Diamant-Ohrringe ab.