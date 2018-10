Australien-Besuch: Meghan zeigt wachsendes Babybäuchlein

Im Sturm eroberten die schwangere Herzogin Meghan und Prinz Harry die Australier an ihrem ersten Tag in Sydney.

Schwangere Meghan erobert Sydney

Bereits am Montag waren der Enkel der Queen und seine Frau zum Auftakt einer zweiwöchigen Reise durch die Pazifikregion in Australien gelandet. Das Paar präsentierte sich Flughafen Sydney Hand in Hand. Eskortiert von der Polizei wurden der Prinz und die ehemalige Schauspielerin durch die Stadt zu ihrer Unterkunft gebracht.

Am Dienstag wurde das royale Paar bei bestem Wetter von Generalgouverneur Peter Cosgrove und dessen Frau Lynne begrüßt Auf dem Programm stand unter anderem auch Koala-Streicheln, ein Bootstrip durch den Hafen von Sydney sowie ein Besuch des berühmten Strandes Bondi Beach.

Zur Freude der Fotografen präsentierte sich die Herzogin von Sussex an ihrem ersten Tag in Sydney in einem figurbetonten Kleid von Designerin Karen Gee (Kosten: rund 1.140 Euro), das ein wachsendes Babybäuchlein erkennen ließ.