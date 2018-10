Marie-Christine Giuliani: Vom Fernsehen auf die Therapeuten-Couch

Was müsste geschehen, damit das Thema enttabuisiert wird? Ich glaube, dass die Politik, die großen Versicherungen und alle sogenannten Gesundheitsorganisationen endlich anfangen müssten, ihren Worten Taten folgen zu lassen. Davon hätten alle etwas: der Betroffene, seine Familie und das Gesundheitssystem. Psychotherapie kommt in der Prävention in unseren Spitälern nicht flächendeckend vor, deswegen entstehen auch Geschäftsmodelle, wo man den Leuten sagt, kommen Sie zu uns, wir reparieren Ihre Psyche – "Ich-krieg-dich-wieder-hin-Labors". Gestresste Manager lernen Entspannungstechniken und bekommen Virtual-Reality-Brillen aufgesetzt, damit sie glauben, sie befinden sich im Wald. Es muss aber lohnend sein, denn sonst gäbe es diese Geschäftsmodelle nicht. Allerdings sind diese meiner Meinung nach nicht darauf ausgerichtet, Menschen zu unterstützen, bei sich selber anzukommen. Da geht es wieder nur um die Außenwirkung.

Sie haben auch junge Klienten, gibt es da bereits ein Umdenken? Viele Jungen haben das interessanterweise verstanden. Sie sagen, ich brauche Hilfe, ich komme mit meinem Leben nicht mehr zurecht, kann nicht schlafen, habe depressive Ansätze. Was junge Menschen belastet, ist im Prinzip alles, was die Alten belastet hat, als sie jung waren, nur unter den Gegebenheiten von heute – dazu gehört Mobbing oder den eigenen Selbstwert zu finden bei all dieser kranken Werbung.

Was ist der Schlüssel zu psychischem Wohlbefinden? Ich glaube, Wertschätzung ist das Wichtigste überhaupt. Eines der Hauptprobleme bei Burn-out ist die Nullfehlertoleranz und der Perfektionismus in der Gesellschaft. Weil wir dazugehören wollen, bekämpfen wir alles, was wir empfinden, wir können wenig wertschätzend annehmen. Dann geraten wir in die Problematik, dass wir uns immer mehr von uns selbst entfernen, weil wir uns nicht annehmen können. Wenn man sich selbst nicht mag, wie soll einen dann das Leben mögen?

Auf Ihrer Website schreiben Sie "Glücklich sein ist eine Entscheidung". Ist das nicht zu einfach? Es geht hier um eine Ausrichtung, für die man sich bewusst entschieden hat. Dem zugrunde liegt die Erkenntnis, dass sich Wohlzufühlen etwas ist, das immer gegeben sein sollte. Wenn sich das Leben nicht richtig anfühlt, sollte man achtsam sein und versuchen herauszuarbeiten, welche Möglichkeiten es noch gibt. Nobelpreisträger Eric Kandel hat es geschafft, einen Gedanken in die Petrischale zu legen und zu zeigen, dass dieser Gedanke Synapsen in unserem Gehirn wachsen lässt. Man kann sie sich vorstellen wie Autobahnen, auf denen wir mit unseren Gedanken stets hin und her fahren. Denken wir um, wachsen neue Synapsen, neue Bahnungen und neue Möglichkeiten entstehen, die uns vielleicht glücklicher machen.