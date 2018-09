Manspreading-Protest: Frau gießt Männern Bleiche in den Schritt

Offensive gegen Beinspreitzer

In New York geht man bereits seit 2015 mit einer Plakatkampagne gegen Manspreading in öffentlichen Verkehrsmitteln vor. Inzwischen wurden auch in Philadelphia, Chicago und Seattle entsprechende Schilder zur Bewusstseinsbildung angebracht. Los Angeles und San Francisco verlangen seit 2016 100 US-Dollar Strafe für unangemessenes Beanspruchen von zwei Sitzplätzen. In Madrid wurde Manspreading in Omnibussen im vergangenen Jahr verboten. In Japan gab es bereits in den 1970er Jahren Kampagnen gegen die Angewohnheit (überwiegend) männlicher Öffi-Nutzer.

Als Reaktion auf die männlichkeitsritualisierte Sitzart zeigen sich Frauen zudem überall auf der Welt unter dem Hashtag #Womanspreading auf Social Media beim breitbeinigen Sitzen.

Auch Upskriting im Visier

Einer breiteren Öffentlichkeit wurde Anna Dovgalyuk bereits im vergangenen Jahr bekannt. Damals zog sie in der Öffentlichkeit ihr Kleid hoch. Ein Video der Aktion, mit der sie auf Upskirting aufmerksam machen wollte, lud sie auf Youtube hoch.

Von Upskirting spricht man, wenn Männer Frauen heimlich unter die Röcke fotografieren. In jüngster Vergangenheit kam es vielerorts immer öfter zu diesem massiven Einschnitt in die Privatsphäre von Mädchen und Frauen. Sucht man nach diesem Begriff etwa im Internet, stößt man auf unzählige solcher Aufnahmen – unter anderem auf Porno-Plattformen und in Foren. In Letzteren unterhalten sich Männer auch nicht selten darüber, wie Bilder dieser Art am besten gelingen können, sei es auf der Rolltreppe oder im Park.

In England und Wales soll Upskirting künftig strafbar sein. Im Juni dieses Jahres brachte die Regierung einen entsprechenden Gesetzesvorschlag dazu ein.