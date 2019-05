Mansplaining: Barista versucht, schwangerer Frau Kaffee zu verbieten

Die Kundin habe mit "nein" geantwortet, worauf der Barista erklärte: "Ich sollte aber, weil Koffein schlecht für das Baby ist."

Auch nachdem die schwangere Frau mehrfach betonte, dass es ihr erster Kaffee des Tages und dies vollkommen ungefährlich für das Kind sei, ließ der Mann nicht locker. "Oh, ja, nur weil es eben schlecht für das Baby ist, deshalb sage ich es", erwiderte er.

Irgendwann konnte Tiffany Stevensons laut eigenen Angaben nicht anders – und mischte sich in die Unterhaltung ein. "Bist du ein Mann, der einer Frau sagen will, was sie in der Schwangerschaft tun und lassen sollte?", sagte sie.

Auch mit ihrem Kommentar konnte sie den Mann nicht zum Schweigen bringen. Nach weiteren fünf Minuten, in denen dieser seine Besorgnis zu begründen versuchte, sagte die Schauspielerin schließlich "Das ist unfassbar, hör auf damit".

Auf Twitter schrieb sie rückblickend über die Situation zudem sarkastisch: "Offenbar wird bei Starbucks jetzt auch gynäkologisches Training angeboten."

Beispiel für Mansplaining

Die Reaktionen auf den Tweet zeigen, dass diese Form von Mansplaining keine Seltenheit ist. Mansplaining bezeichnet die sexistische Praktik, wenn Männer Frauen ungefragt die Welt erklären, sie belehren oder ihre Aussagen korrigieren. Ob sich die Frau auf dem Gebiet besser auskennt als der Mann, ist dabei unwesentlich.

Auf dem sozialen Netzwerk berichten etliche Frauen von ähnlichen Erlebnissen – und welche Form der Reaktion sie sich dafür mittlerweile zurechtgelegt hätten: