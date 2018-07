"Magisch angezogen": Leipziger Polizei verharmlost sexuellen Übergriff

Vor wenigen Tagen grapschte ein Mann einer 25-jährigen Frau in der Leipziger Straßenbahn an die Brust. Als sie versuchte ihn festzuhalten und zur Rede zu stellen, schlug er ihr mehrfach mit der Faust ins Gesicht.

In der Pressemeldung der Leipziger Polizeidirektion wurde der Übergriff später so beschrieben: "Das gestern Abend ein 24-Jähriger wiederholt seine Finger nicht unter Kontrolle halten konnte, wurde ihm zum Verhängnis. Magisch von den ebenmäßigen Formen einer 25-Jährigen anzeigen, griff er ihr in der Straßenbahnlinie 9 an die Brust und erntete dafür wohlverdient ihren Missmut."