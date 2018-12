Luciafest – wenn Mädchen Kerzen auf dem Kopf tragen

Sie trägt weißes Gewand, eine Lichterkrone auf dem Haupt und ist der Mittelpunkt des Lichterfests „Lucia“, das alljährlich vor allem in Schweden, aber auch in Norwegen, Dänemark und Finnland am 13. Dezember gefeiert wird. In Familien, Schulen und im Rahmen von Festzügen wird das Lied „Sankta- Lucia“ gesungen. Dazu gibt es das typische, mit Safran gewürzte Hefegebäck „Lussekatter“ (in Form einer Katze) sowie Kaffee und „Glögg“, eine Art Glühwein.