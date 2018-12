Anklöpfeln: In Tirol klopfen die Hirten von Bethlehem an die Tür

Die Anklöpfler aus dem Tiroler Unterland legen Wert darauf, dass ihr Brauch sich vom Salzburger Anglöckeln und dem in Südtirol üblichen Glöckeln (auch Klöckeln; klocken = klopfen, Anm.) unterscheidet – das Prinzip ist trotzdem dasselbe: An den drei Donnerstagen vor Weihnachten zieht eine Gruppe zumeist männlicher Sänger als Hirten von Bethlehem verkleidet los und stattet den Häusern in der Nachbarschaft einen Besuch ab. Diese Abende heißen deshalb Klöpflnächte oder auch Anklöckelnächte. Die Besucher werden ins Haus gebeten und verkünden dort mit Liedern die Weihnachtsbotschaft von der Geburt Jesu.