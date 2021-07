Krippen: Wie Bethlehem ins Wohnzimmer kam

Krippen haben im Advent lange Tradition. 1223 stellte der Bettelmönch Franz von Assisi in einer Höhle in Greccio erstmals das Weihnachtsgeschehen live nach. „Im Barock ist die Krippe mit Figuren von Italien über Tirol bei uns gelandet“, sagt Ilse Ofner von „Krippe Wien“. Weil Maria Theresia die Prunkstücke aber nicht in den Kirchen haben wollte und Joseph II sie 1782 dort schließlich ganz verbot, übersiedelte das Jesuskind in den Privatbereich.