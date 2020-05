You had me at "hello"

9. Grey`s Anatomy (gleich noch einmal...)

Aus der Hochzeit von Herzchirurg Preston Burke wird letztlich doch nichts. Aber sein Eheversprechen an Christina Yang rührt den ganzen OP zu Tränen. Hier im O-Ton: " Christina, I could promise to hold you and to cherish you. I can promise to be there in sickness and in health. I could say til death do us part, but I won`t. Those vows are for optimistic couples, the ones full of hope, and I do not stand here on my wedding day optimistic or full of hope. I am not optimistic. I am not hopeful. I am sure. I am steady. And I know that I am a heart man. I take them apart. I put them back together. I hold them in my hands. I am a heart man. So this I am sure. You are my partner, my lover, my very best friend. My heart beats for you and on this day, the day of our wedding, I promise you this. I promise you to lay my heart in the palm of your hands. I promise you me." (Video anschauen)

8. Friends

Dass wir uns an die Hochzeit von Chandler und Monica erinnern, liegt in erster Linie am grandiosen Auftritt von Joey. Unfair? Zumindest können Sie hier die Eheversprechen der beiden nachlesen (bzw. anschauen)

Monica: Chandler, so lange habe ich mich gefragt, ob ich ihn je finden würde: meinen Prinzen, meinen Seelenverwandten. Dann, vor drei Jahren auf einer anderen Hochzeit, hab ich mich trostsuchend an einen Freund gewendet - und habe gefunden, was ich mein ganzes Leben gesucht hatte. Und da sind wir nun. Unsere Zukunft liegt vor uns und alles, was ich will, ist sie mit Dir verbringen - mein Prinz, mein Seelenverwandter, mein freund.... außer du möchtest nicht. So, du bist dran!



Chandler: Monica, ich dachte, das hier wird das schwerste, das ich jemals zu tun hätte, aber als ich dich den Gang herunterkommen sah, da wurde mir klar, wie einfach es ist. Ich liebe dich. Was immer auch das Leben für Überraschungen für uns bereit hält, es ist OK, weil ich dich immer lieben werde. Du bist der Mensch, mit dem ich den Rest meines Lebens verbringen möchte. Du willst wissen, ob ich mir sicher bin? [Er küsst sie.]

7. Sex And The City

In SATC2 zertreten Anthony und Stanford das Glas unter der Chuppa - unter Anleitung von Liza Minelli. Mehr geht fast nicht. Anthony: " It was not exactly love at first sight. But it turns out, it was love. You are the first man to accept me . . . for the man that I actually am."

Man(n) darf jetzt das Taschentuch zücken.