Warum Heiraten heutzutage Rock´n´Roll ist

Ich wollte die Planung des Hochzeitsfestes jedenfalls nicht in fremde Hände geben, sondern alles selber machen. Von den Einladungen (in Stoff gestickte Herzen auf Karton) über die Tischdeko (bunte Filzblumen und bunte Topfblumen) bis hin zu den Gastgeschenken (Blumen zum Anstecken und - was weit größeren Anklang fand - ein personalisiertes Hochzeitsbier). Die passende Location für die Feier wurde von meiner Schwiegermutter entdeckt: Ein uriges Gasthaus kurz vor der ehemaligen Grenze nach Slowenien, am Wurzenpass. Zuerst mit Skepsis begutachtet, schließlich als perfekt empfunden und nicht bereut. Wer kann schon von sich behaupten, am Hochzeitstag gemeinsam mit den Zöllnern eine Passkontrolle gemacht zu haben?



Geheiratet habe ich dann doch in Weiß. Allerdings ohne Rüschen. Alles schlicht, alles locker, so lautete die Devise. Die Trauzeugin in Flip Flops, kein Problem.



Und so wurde der Tag, der heißeste des Jahres übrigens, wirklich zu einem der schönsten in meinen Leben: Ein fröhliches Fest mit Menschen, die mir viel bedeuten, und die mit mir und meinem Mann feierten.



So bin ich nun seit einigen Jahren verheiratet und glücklich über meine Beziehung. Nur mit dem Wort "Ehemann" oder gar "Gatte" habe ich noch einige Probleme. Fragen Sie nicht. Das erscheint mir dann doch einen Tick zu konservativ. Einen Zwang, bis zum Ende unserer Tage zusammen zu bleiben, sehe ich nicht. Ich hoffe es - aber wir bleiben zusammen, solange wir wollen und nicht, solange es uns irgendwer oder irgendetwas vorschreibt.