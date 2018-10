Lena Dunham teilt Foto aus Krankenhaus nach Eierstockentfernung

"Gesundheit ist nicht linear"

Dunham geht in ihrem aktuellen Posting außerdem darauf ein, dass ihr immer wieder Menschen Kommentare in den sozialen Medien hinterlassen würden, dass die Hysterektomie ihren Gesundheitszustand verbessern hätte sollen. Sie würden ihr den Rat geben, "dass ich Akupunktur bekommen und Nahrungsergänzungsmittel nehmen soll (tue ich). Dass ich zu einen Therapeuten gehen sollte, weil es ja eindeutig psychologisch ist", schrieb sie. "Aber eine große Lektion, die ich aus all dem gelernt habe, ist, dass Gesundheit, wie die meisten Dinge, nicht linear ist – Dinge verbessern sich und Dinge schwanken."

Sie räumte außerdem ein, dass sie das Privileg habe, krankenversichert zu sein und einen Zugang zu medizinischer Versorgung zu haben, was nicht auf alle Menschen in den USA zutrifft. Erst kürzlich sprach sie öffentlich darüber, an Fibromyalgie zu leiden, einer langfristigen Erkrankung, die chronische Schmerzen im ganzen Körper verursacht.