Leistungssport-Gymnasium wagt den Frühstart

Die meisten Standorte "üben" die neue Reifeprüfung im Rahmen von Schulversuchen nur in einem oder mehreren Fächern, vor allem in den Sprachen. "Komplettverweigerer" sind derzeit lediglich sieben AHS.

Ursprünglich hätte die neue Matura, bei der alle Schüler landesweit am selben Tag idente Klausuren schreiben, 2013/14 an den AHS bzw. 2014/15 an den berufsbildenden höheren Schulen (BHS) starten sollen. Nach Protesten von Schüler-, Eltern- und Lehrervertretern wegen angeblich mangelnder Vorbereitung vor allem im Fach Mathematik wurde Mitte vergangenen Jahres die Verschiebung um ein Jahr beschlossen. Schulen können aber freiwillig zum ursprünglichen Termin starten - Voraussetzung ist die Zustimmung der Schulpartner.

Wirklich zentral ist eigentlich nur der Kern der Reifeprüfung: die am selben Tag in ganz Österreich stattfindende schriftliche Matura mit identen, zentral vorgegebenen Aufgabenstellungen. Dazu kommen noch eine vorwissenschaftliche Arbeit (VWA) bzw. Diplomarbeit sowie eine mündliche Prüfung. Für den schriftlichen Teil können die Schüler zwischen drei oder vier Klausuren wählen. Verpflichtend sind an den AHS Deutsch, Mathematik und eine lebende Fremdsprache (Englisch, Französisch, Italienisch oder Spanisch). Als vierte schriftliche Prüfung sind möglich: eine weitere Fremdsprache, Darstellende Geometrie, Physik oder Biologie. An den BHS müssen alle Schüler drei Klausuren aus den Gegenständen Deutsch, Englisch, angewandte Mathematik, lebende Fremdsprache oder Fachtheorie schreiben. Die jeweiligen Klassenlehrer beurteilen die Arbeiten anhand eines standardisierten Rasters.