Abendgarderobe der ÖSV-Damen

Die ÖSV-Damen haben am Donnerstag ihre Abendgarderobe für die bevorstehende alpine WM ausgefasst. Im Teamquartier Pichlmayrgut nahe Schladming schlüpften Anna Fenninger, Michaela Kirchgasser und Co. erstmals in ihre Hemden und Blazer vom Ausstatter Adelsberger, statt Jeans schmücken die Medaillenhoffnungen diesmal trendige braune Chinohosen.

Diese Chinos werden am Sonntag in Schladming auch die ÖSV-Männer ausfassen, als Oberbekleidung gibt es für Marcel Hirscher und Co. Sakkos. In diesem Outfit werden die ÖSV-Teammitglieder bei offiziellen Abendanlässen wie etwa bei den Besuchen im ORF-WM-Studio auftreten.

Im Trainingsgewand waren die ÖSV-Frauen auch am Donnerstag in Innerkrems unterwegs. Bei der Anreise steckte man allerdings aufgrund eines LKW-Unfalls eine Stunde lang im Stau vor dem Tauerntunnel fest. Am Freitag steht noch ein Training auf der Reiteralm auf dem Programm, am Samstag sind dann keine Einheiten mehr geplant. Nach der WM-Eröffnung am Montag geht es für die Frauen am Dienstag mit dem Super-G los.