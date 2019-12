KURIER-Lernhaus: Wo Kinder auf der Gewinnerseite stehen

Mit einem leisen Klacken kommt der gelbe Spielchip in der blauen Rasterwand zu liegen. "Vier gewinnt!", ruft Rim und klatscht vor Freude in die Hände. Rim ist elf Jahre alt. Seit mittlerweile zwei Jahren kommt sie jeden Tag nach der Schule ins KURIER-Lernhaus im 15. Wiener Gemeindebezirk. Seit 2011 werden dort Schülerinnen und Schüler sowohl nachmittags (für 6 bis 12-Jährige) als auch abends (11 bis 15-Jährige) betreut.

Das Angebot des Lernhilfeprojekts richtet sich an Kinder aus bildungsfernen Familien, die sich Nachhilfe nicht leisten können. Dabei stellt das Lernhaus keine Konkurrenz zur Schule, sondern ein zusätzliches tägliches Angebot dar. In Kleingruppen lernen die Kinder, machen ihre Hausübungen und üben für Schularbeiten und Tests. "Insgesamt haben wir nachmittags und abends 58 Plätze zur Verfügung und die vergeben wir auch immer alle, weil es einfach eine enorme Nachfrage gibt", sagt Miriam Frühstück, die seit 2017 als pädagogische Leiterin in der Nachmittagsbetreuung im Lernhaus arbeitet.

Der Bedarf ist also da – und das verwundert auch nicht: Was aus Kindern wird, hängt in Österreich hauptsächlich vom Bildungsstand ihrer Eltern ab: Acht von zehn Kindern erreichen höchstens den Bildungsabschluss der Elterngeneration. Rund 4.000 Kinder brechen zudem hierzulande jährlich die Pflichtschule ab. Um das zu ändern, bräuchte es mehr Initiativen wie das Lernhaus – und finanzielle Mittel dafür –, ist Frühstück überzeugt. "Es wäre schön, wenn es viel mehr Orte geben würde, wo sich Kinder wie hier wohlfühlen und entfalten können. Und wo es keine Rolle spielt, woher sie kommen und wer ihre Eltern sind."