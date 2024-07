Grillsaison: Das landet am häufigsten auf heimischen Rosten

Österreich ist eine Grillnation, vier von zehn werfen ihr Gerät mehrmals im Monat an.

Doch etwas überraschend wandert hierzulande am liebsten Gemüse (53 Prozent) auf den Rost, vor Bratwürsteln (48,5 Prozent) und Geflügel (47,9 Prozent). Das liegt vor allem an den lukullischen Vorlieben der Frauen, die sich am liebsten an die "Beilagen" halten, so ein am Donnerstag veröffentlichter Consumer-Check von Handelsverband und MindTake Research.