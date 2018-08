Krebskranke Mutter: Herzzerreißendes Abschiedsgeschenk für Sohn

"Ich werde stolz auf ihn sein"

Mittlerweile hat sie bereits fünf Kapitel fertiggestellt, das letzte soll eine abschließende Botschaft an ihren Sohn sein: "Ich will, dass er weiß, dass er derjenige sein kann, der er sein will und tun kann, was er will, und ich werde stolz auf ihn sein", sagt Rachael Bland zur The Sun.

Sie ging von Anfang an offen mit ihrer Krebserkrankung um und hat dabei auch ihren Sinn für Humor nicht verloren. "Ich habe eine Tasche voller Medikamente, auf die jeder Dealer stolz wäre", teilte sie beispielsweise auf ihrem Blog mit. Auf Instagram postete sie, sie habe "einen Großteil von Freddies Erbe für Haare, Wimpern und Nägel ausgegeben." So käme niemand auf die Idee, sie sei todkrank. "So soll es auch bleiben."