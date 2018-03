Krankenschwester: Emotionaler Brief an deutschen Minister Spahn

Erst seit wenigen Wochen ist Jens Spahn als Gesundheitsminister im Amt. Vergleichsweise viel Kritik hat der CDU-Politiker bislang einstecken müssen. Grund dafür sind seine umstrittenen Äußerungen zu unterschiedlichen Themen.

So kritisierte er unter anderem Gegner des Werbeverbots für Abtreibungen, eine Gesetzesänderung in diesem Bereich lehnte er ab. Kürzlich zeigte er sich in der Causa allerdings zumindest gesprächsbereit. In der Polit-Talkshow "Hart aber fair" verteidigte er Hartz IV. Mit Hartz IV habe "jeder das, was er zum Leben braucht", so der CDU-Mann. In seiner Amtsantrittsrede merkte er außerdem an, dass vielleicht nicht jeder "immer gleich" zum Arzt gehen müsse, um das Gesundheitssystem zu entlasten.

Letzteres nahm nun eine deutsche Krankenschwester zum Anlass, um sich in einem offenen Brief an Spahn zu wenden.

"Bevor mir der Kragen platzt"

"Bevor mir der Kragen platzt, bekommt erst mal Herr Spahn einen Brief", beginnt Jana Langers ihr emotionales Schreiben, das sie am vergangenen Sonntag auf Facebook teilte. Seither schlagen ihre Zeilen in den sozialen Medien ordentliche Wellen: Ihr Beitrag wurde bereits 55.000 Mal geteilt und über 54.000 Mal gelikt. Das Thema ihres Postings: die "Situation der Pflege".

Zunächst beglückwünscht Langers Spahn zu seinem Amt, übt aber im selben Atemzug scharfe Kritik an seiner Qualifikation: "Wenn ich eine neue Arbeitsstelle antrete, muss ich entsprechende Qualifikationen vorweisen (…). Meine Kollegen, und wir sind keine unwesentliche Masse, sind dementsprechend entsetzt, dass weiterhin das Amt des Gesundheitsministers mit einem Minister besetzt wurde, der ohne irgendeine Qualifikation und Ahnung, unsere Arbeit betreffend, berufen wurde!"