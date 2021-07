Evangelische Pfarrer ganz privat

Beyer hat wenig Erbauliches erlebt: "Bei den Pfarrkonferenzen musste ich am Programm der Pfarrersfrauen teilnehmen." Und von einem früheren Superintendenten musste sie sich sagen lassen: "Jesus hat Männer berufen, nicht Weiber." Pfarrerin Schwimbersky lächelt draußen auf der Rennstrecke. Sie erinnert sich an ganz anderes: Einmal wollte sie im Sommer mit ihrem Motorrad zum Gottesdienst in Bruck an der Leitha brettern, doch da ging ihr der Sprit aus. "Freiwillige Feuerwehrleute haben mir dann Benzin aus einem Kanister geschenkt, und so war ich am Ende doch noch pünktlich in der Kirche."

Der evangelische Bischof wünscht sich indes, dass am Ende des Jubiläumsjahrs zumindest jeder zweite Österreicher mit dem Begriff "evangelisch" etwas anfangen kann. Ein ambitioniertes Ziel, denn jüngsten Umfragen zufolge gibt es nur drei Prozent Evangelische im Land. Michael Bünker ist dennoch Optimist. Mit seiner bunten Truppe im Rücken lassen sich keine Berge versetzen, aber doch da und dort ein Lächeln in die Gesichter zaubern. Like A Rolling Stone!