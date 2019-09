Kanada: Grüne retuschieren Wegwerfbecher aus Hand von Parteichefin

"Es gab nichts zu verbergen"

Die Aktion brachte Elizabeth May in Erklärungsnot. In einer Stellungnahme beteuerte sie, dass sie nichts von der Retusche gewusst und diese auch nicht angeordnet habe.

"Meine persönliche tägliche Praxis ist es, Einweg-Plastikartikel zu 100 Prozent zu vermeiden", betonte May in einer Stellungnahme. Sie hoffe, "dass trotz dieses Fehltritts von wohlmeinenden Parteimitarbeitern die Leute noch glauben können, dass es auf dem Originalfoto nichts gibt, was ich verstecken hätte wollen".

Vor TV-Reportern erklärte May laut Guardian: "Es tut mir leid für den Mitarbeiter, der das getan hat. Ich will ihn nicht im Fernsehen als dumm bezeichnen, aber es gab ja nichts zu verbergen. Warum also Photoshop benutzen? Ich habe keine Ahnung."