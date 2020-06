Johannes Plötzeneder neuer Leiter des Landesschulrats

Nach dem die Salzburger ÖVP den Landeshauptmannsessel erobert hat, gibt es nun auch einen Wechsel an der Spitze der Schulbehörde. Neuer Landesschulratspräsident wird der bisherige Direktor des Christian-Doppler-Gymnasiums in der Stadt Salzburg, Johannes Plötzeneder. Das verkündete Landeshauptmann Wilfried Haslauer ( ÖVP) am heutigen Freitag: „ Plötzeneder kennt sich aus und bringt hohe soziale Kompetenz mit.“ Das sei notwendig für die anstehenden Reformen im Bildungsbereich.

Der 52-jährige Pädagoge stammt aus Mittersill und studierte Mathematik und Geografie. Er unterrichtete an einigen Salzburger Schulen und bringt durch seine Arbeit am Abendgymnasium Salzburg Erfahrung in der Erwachsenenbildung und der Administration mit. Seit 2010 leitete er das Christian-Doppler-Gymnasium mit etwa 800 Schülern und rund 100 Pädagoginnen und Pädagogen. Plötzeneder ist Mitglied von ÖAAB und FCG und Finanzreferent der Gewerkschaft öffentlicher Dienst.