James Blunt: „Das Musikgeschäft kann ein einsamer Ort sein“

Ein bewegender Song, den Sie vor zwei Jahren für Ihren an einer chronischen Nierenerkrankung leidenden Vater geschrieben haben. Geht es ihm heute besser?

Ihm wurde eine gesunde Niere eingesetzt, er ist wieder auf den Beinen und es geht ihm sehr gut. Als ich den Song herausgebracht habe, war ich überwältigt von den Reaktionen, die er hervorrief. Ich wurde von enorm vielen Leuten angesprochen, die alle bereit waren, meinem Vater eine Niere zu spenden. Völlig Fremde. Umwerfend.

Wie würden Sie das Verhältnis zu Ihrem Vater beschreiben?

Wir haben uns immer schon sehr nahegestanden. Er hat mich immer unterstützt, und ich denke, das habe ich auch gebraucht. Das Musikgeschäft kann ein einsamer Ort sein. Man verändert sich nicht notwendigerweise, wenn man berühmt wird. Es ist die Welt, die sich verändert. Die Art und Weise, wie die Welt dich wahrnimmt.

Können Sie das näher ausführen?

An einem Tag läuft man die Straße entlang und niemand bemerkt einen. Und am nächsten Tag bleiben alle stehen und starren dich an und bitten um ein Autogramm oder ein Foto. Das beeinflusst einen. Ich stehe meiner Familie sehr nah. Sie hat sich um mich gekümmert, als es schwierig wurde. Und erinnerte mich daran, dass mein Job fantastisch ist und ich sehr, sehr viel Glück habe. Sie sagten mir, ich solle aufhören, mich zu beschweren. Ihre Unterstützung hat es viel einfacher für mich gemacht.

Wohnen Sie auf Ibiza, um dem Rummel zu entfliehen?

Nein, weil ich Nachtklubs mag. Wegen der Action beim Ausgehen. Und ich kann danach gut nach Hause gehen.

Auch jetzt machen Sie noch Party, mit Ehefrau und zwei Kindern?

Naja, die Clubs waren zuletzt geschlossen. Aber ich habe einen eigenen Nachtklub am Ende meines Gartens (Bluntys Nightclub, Anm.), Sie sind herzlich eingeladen, zu kommen. Ich bringe zwar Musik raus, die ich am Klavier und an der Gitarre geschrieben habe. Gleichzeitig habe ich eine große Schwäche für Dancemusic. Ich bin auch schon im Ushuaia (großer Elektromusik-Club, Anm.) aufgetreten. Und ich habe Songs über meine Leidenschaft für Clubs geschrieben, etwa mit Robin Schulz. Ich liebe die Tanzszene.

Eine weitere Ihrer Leidenschaften scheint Bier zu sein.

Stimmt, ich werde der Gastgeber eines Bierbrauwettbewerbs namens „Beer Masters“ (als TV-Show für Amazon Prime, Anm.). Es ist mein Traumjob. Erst dachte ich, Musiker zu sein, wäre mein Traumjob, oder vielleicht Wirt. Aber als Moderator einer eigenen Fernsehshow, in der Leute Bier brauen, das man verkosten muss – da bin ich wohl im siebten Himmel gelandet.