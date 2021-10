Der Sohn von Superman stellt sich in einem neuen Comic als bisexuell heraus. Können Sie sich vorstellen, dass so ein Ereignis auch in einem Asterix-Comic stattfinden könnte?

Vorstellen? Ja (lacht). Würde ich ein solches Thema etablieren wollen? Nein. Man könnte das eventuell durch eine zweite Figur thematisieren. Aber im Grunde ist das im Album davor bereits passiert. Es gibt einen Hinweis darauf, dass das Mädchen Adrenaline zwei Väter hat. Aber was Asterix selbst betrifft, so muss er unbedingt seine ursprüngliche Persönlichkeit behalten.

Was hat Sie dazu bewogen, den Star-Literaten Michel Houellebecq in der Rolle des Terinconus auftreten zu lassen?

Ich merke, dass dies etwas ist, das den Leuten zu gefallen scheint. Ich lasse ihn nicht wirklich aufgrund seines Intellekts auftreten, eher für seine körperliche Erscheinung. Er ist sexy (lächelt).

Welche Länder möchten Sie Asterix noch besuchen lassen?

Die Liste wird immer kürzer. Aber es gibt noch ein paar Orte in Europa, die man besuchen kann. Auch China wäre eine Möglichkeit gewesen, aber mit der Realverfilmung von Guillaume Canet („Asterix und Obelix: Das Reich der Mitte“), die 2022 in die Kinos kommt, ist das schon vergeben. Es gibt aber auch so eine Reihe von Regionen, die man erkunden könnte.

Besteht die Chance, dass Asterix eines Tages auch nach Österreich kommt? Warum nicht?

Die Herausforderung ist immer, etwas zu finden, das in der Antike passiert ist. Offensichtlich gab es Österreich damals noch nicht als Land. ABER: Man könnte möglicherweise etwas Österreichisches in einer Figur finden, wenn die Handlung in dieser Region spielt.