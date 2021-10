Nationalheld und Comic-Phänomen: Asterix ist wieder da

Darum geht's im neuen Abenteuer

In „Asterix und der Greif“ führt die Gallier ihre neueste Expedition in ein höchst unwirtliches Gebiet: eisige Steppen, schneebedeckte Wälder, dazwischen ragen furchterregende Göttertotems mit spitzen Ohren und klaffenden Zähnen aus den Hügeln. Hier, im Osten Europas, treffen sie auf das Volk der Sarmaten, ein ehemals tatsächlich existierendes Nomadenvolk, das erstmals im 5. Jahrhundert vor Christus erwähnt wurde. Ferri siedelte sie in einem fiktiven Gebiet zwischen Russland, der Mongolei und Kasachstan an. Was Asterix und Freunde hierher geführt hat? Inmitten dieses mythischen Umfelds sind sie auf der Suche nach dem Greif, einem magischen Fabelwesen, das den Körper eines Löwen und die Klauen, Flügel und Schnabel eines Adlers besitzt. Hinter ihm sind die Römer auf Befehl von Cäsar her – da seien natürlich Asterix und Obelix vor, die den Sarmaten zu Hilfe eilen.

Die Fortsetzung des Kult-Phänomens ist damit noch lange nicht zu Ende: Die neue Zeichentrick-Serie „Idefix und die Unbeugsamen“ startet im November auf Super RTL. Und kommendes Jahr startet die Realverfilmung „Asterix und Obelix: Das Reich der Mitte“ in den Kinos. Angesichts dieses Mammutprogramms hilft wohl nur Zaubertrank.