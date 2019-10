Hype um "The Labor Inducer": Dieser Burger soll Wehen fördern

Vollmond, Sex, heiße Bäder: Die Liste möglicher wehenanregender Hausmittel ist lang. In den USA sorgt in diesem Zusammenhang derzeit ein Restaurant für Schlagzeilen. Im The Suburban in der Stadt Excelsior, Minnesota, wird ein Burger kredenzt, der das Einsetzen der Wehen bei schwangeren Frauen stimulieren soll.

Im Netz verbreiten sich Bilder des Burgers derzeit wie ein Lauffeuer, etliche Medien haben den Rummel um das Lokal bereits aufgegriffen.

Aber alles der Reihe nach.

Die US-Amerikanerin Cindy Berset führt das The Suburban zusammen mit ihren beiden Töchtern. Um sich für einen Burgerwettbewerb zu rüsten, probierte Berset vor einigen Monaten verschiedene Rezepturen aus. Bersets Tochter Kelsey Quarberg, zu diesem Zeitpunkt hochschwanger, probierte eine süß-würzige Burgerkreation – und fand sich wenige Stunden später im Kreißsaal wieder.

"Um Mitternacht gingen die Wehen los"

"Sie aß den ganzen Burger und um Mitternacht gingen die Wehen los", erinnerte sich Berset krüzlich im Interview mit CBS Minnesota. Mit dem Burger – bestehend aus Rindfleisch vom Angus Rind, Käse, karamellisierten Zwiebeln, Honig-Speck, Remoulade, würzigem Senf und einem Brezel-Brötchen – belegte das Lokal den dritten Platz im Burgercontest. Man taufte ihn "The Labour Inducer", zu Deutsch "Der Wehenförderer".

Nur wenige Wochen später weckte das Gericht den Appetit einer schwangeren Kundin. Als Katy Engler bemerkte, dass "Der Wehenförderer" zum Burger des Monats des Restaurants gekürt wurde, entschloss sie sich, diesen zu verkosten. "Es war der Tag meines Geburtstermins und ich hatte wirklich keine Lust mehr, schwanger zu sein", erzählte Engler CBS Minnesota.

Einige Stunden später lang auch Engler in den Wehen.