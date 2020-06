Hartes Los: Langzeitarbeitslos

Arnold ist jetzt den Tränen nahe. Der 60-jährige Wiener, der mehr als die Hälfte seines Lebens als Servicetechniker in der Fotobranche tätig war, spricht ruhig, sehr gewählt, erzählt sehr präzise. Er ist einer von knapp 400.000 Menschen in Österreich. Er hat keine Arbeit.

Donnerstag, nach 17 Uhr. Im Extraraum beim Dormann in der Wiener Jahngasse, ebenso bekannt als Gasthaus "Zum Lustigen Radfahrer", will auch heute niemand so recht lachen. Hier treffen sich Donnerstag für Donnerstag Menschen älter als 50, die so wie Arnold arbeiten möchten, aber nicht dürfen. Die hier im Gespräch mit anderen erfahren, dass sie damit nicht alleine sind. Und dass sie noch nicht zum alten Eisen zählen. Deshalb schätzen sie auch den Verein Zum Alten Eisen?

Arnold war für renommierte internationale Fotofirmen tätig. "Nie musste ich mich für meine Arbeit rechtfertigen." Im Gegenteil. Er galt immer als gut qualifiziert und stets verlässlich. Doch dann warf die globale Finanzkrise erste dunkle Schatten – auch über seine Branche.

Die klassische Entwicklung in einem auf maximale Exceldatei-Effizienz ausgerichteten Wirtschaftssystem: Reparaturen wurden immer öfter von Wien in die Europazentralen der Konzerne gesandt, bis es eines Tages hieß, dass die Servicetechniker in Österreich überflüssige Kostenfaktoren darstellten. "Das war schon schlimm", erinnert sich der heute arbeitslose Techniker. "Man kämpft mit allen Mitteln um den Erhalt seines Arbeitsplatzes, aber es funktioniert nicht."