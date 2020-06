Hepatitis C: Oft jahrelang nicht entdeckt und unterschätzt

Die Österreichische Gesellschaft für Gastroenterologie und Hepatologie (Vereinigung der Fachärzte für Magen-, Darm- und Lebererkrankungen) hat jetzt mit mehreren Partnern (u. a. Apotheker- und Ärztekammer) eine Aufklärungskampagne gestartet. Dabei wird Personen mit erhöhtem Risiko zu einem Bluttest auf Hepatitis C geraten. Dazu zählen zum Beispiel Empfänger von Blutkonserven vor 1992 oder Personen, die gepierct oder tätowiert sind. Hier besteht aber nur dann eine Gefahr, wenn die Hygienestandards nicht eingehalten wurden. Was wenig bekannt ist: Nicht nur intravenöser Drogenkonsum (mit infizierten Nadeln) kann ein Risiko sein: „Es gibt Patienten, die haben einmal ein Röhrchen zum Drogenkonsum durch die Nase – zum Schnupfen – verwendet. Die gemeinsame Verwendung bedeutet ein hohes Risiko.“ Denn über kleinste Schleimhautverletzungen kann das Virus weitergegeben werden.

In den USA empfehlen die Gesundheitsbehörden sogar jedem, der zwischen 1945 und 1965 geboren ist, einen Hepatitis-C-Test: „Diese Empfehlung gibt es derzeit für Österreich nicht. Eine Testung von Personen mit Risikofaktoren wäre schon ein großer Fortschritt.“

Ein erster Antikörper-Test ist – bei einem positiven Ergebnis – nicht aussagekräftig genug, so Hofer: „20 Prozent der Infektionen heilen aus, werden also nicht chronisch. Diese Menschen haben trotzdem weiterhin Antikörper im Blut.“ Deshalb wird in diesem Fall ein zweiter, genauerer Test, der direkt das Virus nachweist, durchgeführt.